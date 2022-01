Dominique LOPET (YERMIA)

Spécialiste de l'approche directe, je conseille et accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutement.

Expérimentée (douze ans dans un cabinet de recherche de cadres parisien et indépendante depuis sept ans dans l'Eure), j'interviens dans la recherche de tous profils, la réussite d'une entreprise ne tient souvent qu'à une rencontre.



Une réelle connaissance des besoins et des contraintes de recrutement des sociétés, m'apporte une efficacité optimale pour chaque nouvelle mission : découverte d'une culture d'entreprise, d'une organisation, d'un secteur d'activité, d'une fonction.



L'approche directe des candidats, faite en toute bienveillance et confidentialité, permet de répondre aux problématiques RH et de correspondre à la culture de la société pour laquelle je suis missionnée.



Mes secteurs d'activité :

- Industrie

- Agroalimentaire

- Agriculture,

- Pharmacie,

- Cosmétique,

- Textile



- Restauration Collective



- Grande Distribution