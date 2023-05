Dominique MATHIS

Actuellement, j’anime une entreprise de communication dans le domaine de la santé. Je propose de mettre mes compétences à disposition d’établissements, institutions, associations, entreprises, supports, médias de santé, médico-sociales ou sociales.



Cette activité fait suite, prolonge et s’appuie sur mes précédents fonctions :



Directeur d’hôpital honoraire : directeur d’hôpitaux publics : Vésubie (06), puis Taverny (95), puis Quingey (25). Diverses fonctions locales FHF et syndicales. Secrétaire-fondateur de l’Association des établissements sanitaires et sociaux des Alpes-Maritimes



Journaliste : rédacteur en chef de DH Magazine, puis rédacteur en chef d’Hôpital & Territoires. Gérant de la SARL de presse Santé Durable



Mes compétences :

Journaliste

Droit public