Dominique MOQUET

20 années d'évolution professionnelle dans des fonctions commerciales ( Responsable de Satellite, technico-commercial à responsable régional) dans des domaines de spécialités Chauffage et Sanitaire, Industrie, TP. Culture technique. CA de l'ordre de 1,5M€ chez Vasco sur une zone Grand Ouest (22 départements) Développement et animation d'un portefeuille clients; bureau d'études, architectes... (+ de 400 contacts BE et ARCHITECTES)

Totalement mobile.

Me contacter

dominique.moquet447@orange.fr



Mes compétences :

Avant vente

Vente B2B

Commercialisation des produits techniques

Après-vente

BTP

Second oeuvre

Grands comptes

Prospection

Négociation commerciale

Développement commercial

Prospection commerciale