Bassiste et compositeur, le parcours de Dominique Muzeau est un exemple d’éclectisme musical. Les frontières et les chapelles musicales n’ont pas de sens pour lui et on a pu le voir accompagnant Chelsea, un chanteur de pop africain-américain au festival de jazz de Nice et de Maastricht, aussi bien qu’en tournée avec le batteur indien Ravy Magnifique avec Chico Freeman, Mario Cannonge, Glen Ferris, David Liebman, Archie Shepp… aux quatre coins du monde. Actuellement il collabore notamment, avec le Squeezeband de Reto Weber (Suisse) comprenant entre autre Jasper Van’t Hoff et Chico Freeman ainsi que le quartet de la pianiste brésilienne Maria Ines Guimaraes dont les autres membres sont Paul Mindy et Bruno Wilhelm.

Il a fait ses armes comme compositeur et leader en créant un collectif de musiciens autour de l’improvisation, la Grande Sardine Cosmique qui a accueilli comme invité Andy Emler. Viennent ensuite de nombreuses intervention comme directeur musical dans des projets interdisciplinaires : Création d’un opéra rap autour de Bastien Bastienne de Mozart, « Tombent les frontières », projet culturel européen, « Visa, Vista, Improvista » création avec David Liebman comme soliste. Il est également codirecteur du big-band de Sénart.

Son projet actuel est « Manu Militari » qui est une mise en musique de discours de grandes âmes du XXe siècle : Gandhi, Mandela, sœur Emmanuelle…





Mes compétences :

MAO

Arrangements

Guitare basse

Composition musicale