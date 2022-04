Bonjour,





Musicien et chanteur professionnel d'origine égyptienne résidant dans les Alpes Maritimes, Ihab Ezzeldin a créé oud-passion afin de partager avec vous son engouement pour le luth oriental (oud). En s'appuyant sur sa pratique de la musique et sur ses nombreuses expériences professionnelles, Ihab Ezzeldin proposera prochainement une méthode pédagogique afin que l'apprentissage du oud soit facilement assimilable aussi bien par les musiciens débutants que par les guitaristes confirmés désireux de s'essayer au oud. La réservation de cours d’oud et de stage adapté à chacun .



http://youtu.be/NfsSMpkCtYU



http://youtu.be/O8cQt3zUOzg



http://youtu.be/AZjAKVVE418





Listes de Concerts * concert expressions xx et i de la musique en toute chose - Théâtre ...



THÉÂTRE ALEXANDRE III - THÉÂTRE DE CANNES ... percussions; Caroline DEBONNE, flûte et piccolo; Ihab EZZELDIN, oûd oriental; Florence LAUGENIE, .. * concert expressions xx et i de la musique en toute chose - Théâtre ...



THÉÂTRE ALEXANDRE III - THÉÂTRE DE CANNES ... percussions; Caroline DEBONNE, flûte et piccolo; Ihab EZZELDIN, oûd oriental; Florence LAUGENIE, ... * Concert expressions XX et I - Mairie de CannesArray...cannes/...cannes/concert-expressions-xx-et-i.html



Ihab EZZELDIN : Chanteur, compositeur, musicien professionnel. Un quart de ton qui change tout : la culture musicale du monde arabe et l'oud oriental.



* Samedi 22 mars 2014 et Dimanche 23 mars 2014 Théâtre Alexandre III (CANNES) "Folklores par Expressions XX et I"



Bélisandre Vocalis - Voix Médiévales de Nice

Invité d'honneur des Voix Médiévales 2011: Ihab Ezzeldin



Ce chanteur-compositeur d'origine Egyptienne, joueur d'oud agréé auprès de la radio-télévision d' Alexandrie en Égypte et chanteur au sein de l'orchestre "SAÏD DARWISHE" à Alexandrie (Égypte), partagera sa passion du oud avec nous à l'occasion des Voix Médiévales 2011.



