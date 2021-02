Dominique PENET

Chef d’orchestre d’une concession automobile multimarque.

J’ai gravi les échelons : vendeur, chef des ventes, directeur commercial, responsable de site d'une concession automobile multimarque.

Je maîtrise parfaitement les leviers du commerce, spécialisé et passionné depuis

plusieurs années

Véritable commerçant, manager de terrain, proche de ses équipes, autonome et

réactif dynamique et enthousiaste.

J'ai le goût des responsabilités et je persiste à atteindre mes objectifs et faire preuve

d’exigence et y consacrer tous mes efforts.



J'ai beaucoup d'énergie et une forte capacité de travail et de récupération.

J'aime innover je sais faire preuve de créativité, je sais rebondir aisément face à la

nouveauté.

Je suis curieux constamment à l'affût de toute information relatif à mon champ

d'activité.

Dans les projets complexes je fais preuve d’une vision pertinente et j'appréhende de

façon globale en anticipant les échéances et en visualisant les résultats.

Je suis particulièrement réactif et pragmatiques dans l’action, savoir analyser les

retours sur expérience et enclencher les actions correctives.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Analyse de marché

Animation de réseau et développeur d'affaires

Direction de centres de profits multi-sites

Négociation des Achats

Gestion des encours financiers

Expert en financement

Développement CRM

Marketing direct - digital

Pilotage de l'entreprise