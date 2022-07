Je suis Aurélien DEJARDIN, CEO, Founder & Owner @ TIMLHUGAU

| CE QUE J'AI FAIT |



Avec plus de 10 ans d'expérience dans le financement automobile par prescription à différents "postes clés":

Finance Manager, Responsable de Secteur, Responsable Finance Manager, Animateur Formation Hyundai / Kia Finance, et Responsable Financement pour le Groupe RCM. (Ronan Chabot Management) au sein des concessions Toyota Toys Motors et Lexus Toys Plus des Hauts de France.



J'ai également assuré la Direction Commerciale de Toyota Toys Motors Valenciennes (Valenciennes & Maubeuge).

| CE QUE JE SUIS |



Capacité à écouter, comprendre et convaincre les clients.

Pro activité et Sens Entrepreneurial : Réalisation d'objectifs ambitieux.

Organisation & Planification : Autonomie, discipline et rigueur dans l'exercice de la fonction.

Adaptabilité.

Bonne communication orale et écrite.

Capacité à coacher une équipe commerciale.

| CE QUE JE FAIS |



| POUR ME CONTACTER |



Aurélien DEJARDIN

06 10 35 31 88

Aurelien.dejardin@sfr.fr