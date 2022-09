Dominique PIOLLET

Réalisateur de films d'entreprise et institutionnels, reportages, documentaires, captations d'événements et de spectacles.



• Sélection de réalisations

Four Elements. Portraits de quatre jeunes danseurs cambodgiens. 24 min, 2015. Prod. L'Oiseau-Tonnerre en partenariat avec Cambodian Living Arts (Phnom-Penh).

Daher-Socata, TBM900 Reveal. 12 mn, 2014. Prod. Parfums de Lumière, Makalu Audiovisuel, S&A Événements.

Construisons ensemble votre projet d'avenir. 9 mn, 2014. Production SESIPS, Cumamovi.

CRAPS, 30 ans d'action. 18 mn, 2014. Production Centre de Recherches et d'Actions Psycho-Sociales, Cumamovi.

Ossau-Iraty, Billboard Météo des plages. 2013, 8s. Prod. Euphorie

Racines d'équilibre. 15 mn, 2012. Production Ateliers du Cami Salié / Tandem, Cumamovi.

Karawane par Frédéric Jouanlong-Bernadou. 30mn, 2011. Autoproduit.

LUZ, papiers de Jean-Louis Fauthoux & poèmes d'Antonio Gamoneda. 5mn, 2011. Autoproduit.

Jazz in'college, 20 ans ! 12mn, 2011. Prod. Cumamovi.

Accueil sécurité FPSO Dalia et FPSO Girassol (français, portugais, anglais). 2x15mn, 2011. Prod. Euris, BIP Info.

Amoroso, chants Renaissance. 1h, 2010. Prod. AMV, Cumamovi.

Question de Corps. Rémi Trotereau. 12mn, 2010. Autoproduit.

Roger Lapassade, poète, militant, humaniste. 30mn, 2009. Autoproduit.

Andanza. Création, Compagnie Koxo. 40mn, 2008. Autoproduit.

À la hauteur de la légende. 70 ans Turbomeca. 1h20, 2008. Prod. Créav.

Talents de Turbomeca. Portraits de 21 passionnés. 16mn, 2008. Prod. Créav.

Le LaSer Tour 33. 40 ans Cofinoga. 1h20, 2008. Prod. Créav.

Duelles, création. Cie de l'Alambic, C. Bourigault. 1h, 2007. Prod. Cumamovi.

Total Libye, présentation de la filiale. 12mn, 2006. Prod. BIP Info.

Une journée avec Michel Butor. 26min, 2001. Prod. Cumamovi.

La route de la Vallée d'Aspe. 30mn, 2000. Prod. Groupe Emotion.

Le Maïs, Nils-Udo. Laàs, mai-octobre 1994. 21mn. Prod. AGPM, Différences.

Présences, entretiens avec 11 usagers UDAF64. 45mn, 1993. Prod. Différences.



Cadreur (caméras et DSLR), monteur (Final Cut), je suis très attentif au son dans mes réalisations.



Je travaille fréquemment en événementiel pour la projection d'images et de films.



Je forme des étudiants à l'écriture et à la réalisation.



Je peux travailler en anglais, et j'adore travailler à l'étranger.



Mes compétences :

JRI

Voyage

Final Cut

Montage

Musique

Réalisateur

Mac OS

Reportage

Photoshop

Arts et culture

Captation vidéo

Photographie

Anglais