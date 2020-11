Sophie GUILHEM

- Professeur de lettres et d histoire des arts, 10 établissements depuis 1996.

-Enseigne dans le supérieur chargée de cours à Bordeaux 3 Licence (2010-2016)UE "lire et écrire le monde contemporain) ; Techniques de communication Atelier d'écriture Licence 1 Sciences de la vie Bordeaux(1998-2006) ;

- Professeur relais théâtre gironde ,chargée de mission par le rectorat depuis 2014

-Enseigne l histoire des arts depuis 2000 .

- Projets artistiques et culturels (ateliers d écriture, ateliers théâtres, concours printemps des poètes, voyages pédagogiques...)

-parcours « A la découverte des écritures contemporaines pour le théâtre ». Chaque établissement est associé à une compagnie de théâtre, une scène culturelle. Le Glob théâtre et le TNBA sont des scènes ressources pour le dispositif.

-Commémoration des génocides

Dans le cadre de la journée de mémoire de l’Holocauste et de prévention des crimes contre l’humanité, une sélection d'ouvrages en lien avec cette thématique est inscrit dans le parcours. Il s'agit de croiser un travail sur la mémoire et l'histoire.

La lecture publique aura lieu le 27 janvier 2016 dans trois lieux bordelais.

-Escale du livre Préparation de parcours en lien avec l IDDAC

-Folle journée des options en partenariat avec le TNBA autour du théâtre , du cinéma et de L Opéra

- Animation de stages en accompagnement des actions académiques « arts de la scène «





- Master FLE



Mes compétences :

Journalisme

Communication