Dominique PROST

Tous les métiers ayant une éthique correspondant à un savoir faire unique et reconnu, savoir faire ancestral, secret de fabrication, noblesse de fabrication ou de réalisation, personnages ou entreprises faisant perdurer, naître ou renaître des traditions au travers des objets des métiers. Tout ce qui est rares luxueux, superflus, méconnus au travers d'un art ou d'une passion ou d'une économie et pouvant s'identifier à la déontologie des métiers d'art comme des métiers du luxe



ART-PROD

Production de reportages et documentaires.

"HISTOIRE CULTURE ET TRADITION" émission de 90 minutes consacrée à plus de 150 métiers d'art et du luxe avec documentaires reportages et Atelier réalité avec casting de jeunes talents et un jeux de 5000 questions.



PRO-D Numérique:

Société de production de film numériques et documentaires, court et long métrage.

DOMAINES DE COMPETENCES:

Production audiovisuelle reportages, documentaires sur les métiers d'art, métiers du luxe, éditeur...

Ancien consultant et cadre marketing/développement de l'industrie du luxe (Groupe Richemont-LVMH)



