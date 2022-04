Dominique PROST

Mes compétences :



Direction Opérationnelle

- Manager l'équipe, assurer le suivi et le contrôle de l'exécution des tâches,

- Veiller au respect des objectifs globaux : coûts, délais, prestations, chiffre d'affaire, satisfaction clients,

- Créer et développer des outils qualité de gestion, visant à améliorer la productivité globale.



Management de Projet Construction

- Assurer la gestion administrative, financière et juridique globale et optimisée du projet,

- Veille au respect du programme et des procédures qualité ISO 9001, HQE et Code des Marchés Publics,

- Mettre en place les moyens et compétences requis, rédiger, négocier, suivre et gérer les contrats des prestataires,

- Maîtriser le budget, les engagements financiers, les dépenses et les flux prévisionnels de trésorerie,

- Maîtriser le déroulement de l'opération, avec réactivité et anticipation, dans le respect des délais,



Conseil et Assistance en pilotage et suivi de projets complexes

- Analyser le contexte et les enjeux, identifier les moyens et ressources nécessaires,

- Définir une stratégie opérationnelle adaptée, établir un planning détaillé, un bilan financier, des objectifs globaux,



Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour les projets Haute Qualité Environnementale (AMO HQE)

- Intégrer la dimension SMO (Système de Management d'Opération) au management de projet en démarche HQE,

- Piloter l'AMO HQE spécifique pour les projets en certification HQE,



Rôle de formateur

- Animer pour le Groupe "Moniteur" la formation '"manager et conduire un projet de construction durable",

- Former en interne les collaborateurs sur le métier du Management de projet construction.



Compétences Informatique : Word, Excel, M.S.Project



Mes compétences :

Anticipation

Communication

Ecoute

Formation

Gestion de projets

Innovation

Optimisation

Organisation

Rigueur

Stratégie