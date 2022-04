Dominique QUENET

Bonjour,

J'ai une expérience de plus de 30 ans dans le secrétariat polyvalent (administratif, commercial et comptable).

j'ai travaillé également pendant 5 ans en tant que chargée de clientèle sur une plate forme téléphonique.

Je ne suis pas hyper diplomée mais j'ai effectuée pas mal de formations (droit social, management opérationnel d'une équipe, la paie et les déclarations sociales)

Les missions diverses qui m'ont été confiées au travers des différentes structures qui m'ont employées ont toujours été menées à bien et m'ont permis d'évoluer tout au long de mon parcours professionnel.

Je suis dotée d'un bon relationnel rigoureuse, organisée, j'aime le travail en équipe et obtenir de bons résultats dès lors que l'on me fixe des objectifs à atteindre.

Mon prochain défi, relever de nouveaux challenges dans une nouvelle structure jeune et dynamique.



Mes compétences :

Accueil

Achats

Contrats de travail

facturation

Gestion d'agenda

Paie

Physique

prise de rdv

Règlements

Suivi des règlements