Dominique QUET

J’organise des stages et formations sous forme de modules en fonction du niveau des stagiaires. La particularité de ma structure est la salle de formation qui est aménagée dans un BUS d’où le nom LePHOTObus. L’avantage d’un tel équipement est la mobilité et la rapidité de mise en oeuvre.

LePHOTObus peut accueillir un maximum de 8 personnes, il est équipé en informatique, imprimante pour la partie technique et machine à café, réfigérateur, micro ondes pour le confort.



Mes compétences :

Chauffeur

Photographe