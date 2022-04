Dominique RABIER

De formation administrative et financière, j’ai exercé des responsabilités au sein de sociétés, et ce dans différents secteurs d’activités.



J’ai complété mon parcours ces cinq dernières années dans un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.



Je suis disponible pour les missions suivantes :

- Direction administrative et financière : supervision de la comptabilité, paies, relation avec les banques, juridique et social

- Révision comptable

- Commissariat aux comptes

- Etablissement de liasses fiscales et de plaquettes

- Mise en place ou reprise de comptabilité, installation ou changement de logiciels, formation, transfert d’écritures

- Consultant en gestion

- Réalisation de business plan

- Développement d’applications spécifiques (gestion, commercial, production)

- Reporting

- Missions relatives aux procédures collectives (dont situations de crise) : déclaration de cessation des paiements, redressements et liquidations judiciaires, mandats Ad'hoc, plans de sauvegarde, plans de continuation, résolution par cession

- Relation avec les administrateurs judiciaires, mandataires, liquidateurs



Mais également toutes missions entrant dans mon domaine de compétences (CV ci-joint).



Je travaille sur la base d’un time-sheet élaboré qui, à partir d’un tarif horaire convenu, donne ensuite lieu à facturation. Il est également possible d’envisager un montant forfaitaire pour une mission donnée.



Je tiens à ajouter que je suis disponible régionalement, nationalement, voire à l’international.



Mes compétences :

Administration

Audit

Budget

Commercial

Comptabilité

Finances

IFRS

Organisation

Reporting

Restructuration

Stratégie