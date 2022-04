Dominique RACLIN

Professionnel de la gestion de centres de profit, en particulier en qualité de Directeur Général du restaurant « Dans le Noir » de Londres depuis plus de 8 ans et après avoir également occupé des fonctions de Directeur d’exploitation et Directeur Loisirs et tourisme dans plusieurs grands hôtels, je serais très motivé par la perspective de mettre mes compétences au service d’une nouvelle entité.







Mes compétences :

Management

good food safety management

Restaurants

Journals

Health and Safety

Government Legislation