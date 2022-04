Dominique RAGOY

Diplômée d’un DESS en développement Local et Urbain, j'ai travaillé pendant douze ans comme coordinatrice sociale.



Passionnée par l’humain, chercheuse d’unité et de sens, confrontée également à des questions de santé, j'ai été amenée à rechercher le dialogue entre corps, émotions et mental-spirituel. Ainsi, j'ai expérimenté depuis plus de 20 ans, des outils d’évolution comme psychothérapie, astrologie, psychogénéalogie, danse et expression corporelle, théâtre, chamanisme, yoga, taï-chi, chi gong, méditation.



Investie dans l'aide à la personne, j'aime écouter, partager, et transmettre ce qui m’anime, au service des personnes qui sont comme moi, sur le chemin des «libérations».



Créatrice des ateliers de " Constellations Planétaires", avec l'approche de la thérapie systémique, et du langage symbolique.

Pour en savoir plus : http://realisationdesoi-dochalib.blogspot.fr/



Praticienne en psychothérapie, formée à l'EFPP, Ecole de formation des psychothérapeutes et psychanalystes.