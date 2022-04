Dominique RAIZON

Qu'il s'agisse d'écrire pour être lu(e), entendu(e), vu(e) : l'écriture sous toutes ses formes m'intéresse depuis toujours.

Formatrice certifiée, je choisis de partager désormais mes compétences et ma méthodologie de journaliste aux communicants en entreprise. Je propose des stages sur mesure à définir selon les besoins spécifiques de chacun.



Parcours professionnel:

- Reporter, réalisatrice et productrice d'émissions à Radio France (F. Inter, F.Culture).

- Journaliste (Radio France internationale), responsable éditoriale de pages thématiques web pour le site de RFI (articles d'actualité, reportages et articles de fond, hiérarchisation de l'info pour la page et rewriting des sujets présentés à l'antenne.

- Formatrice à la communication écrite (Clemi)



Formation universitaire:

Lettres modernes (maîtrise, agrégation préparée à Norm.sup Fontenay)

DESS information, documentation, communication (CNAM)



Formation continue:

Formation polyvalente en audiovisuel (INA)

Académie de l'écrit professionnel (CFPJ)

Formation certifiante de formateur professionnel (CEGOS)















Mes compétences :

Capacités d'écoute