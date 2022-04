Dominique RAMBAUD

Depuis huit ans en qualité de Responsable informatique, mes missions m'ont conduit à gérer l'évolution, l’administration et la maintenance des serveurs et des stations de travail. Au quotidien j'assiste les utilisateurs sur l’environnement Microsoft et Exchange 2003.

Je réalise les supports dédiés et assure la formation aux outils informatiques.



Mes compétences en développement logiciels et mon expérience dans la définition et la mise en place d'architecture réseau, me permettent de gérer tout type de projet informatique dans leur globalité.