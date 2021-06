Dominique RASANJISON

Projet en cours : Contemporary & Sustainable Zafimaniry, revitaliser un patrimoine culturel par le design.



Depuis 2016, j’ai intégré le Master Design et Innovation de l’ISCAM soutenu par l’ONUDI et l’Ambassade de Norvège.

8 ateliers créatifs avec des designers internationaux, dont Giulio Vinaccia, Imke Plinta, Patrizia Scarzella, Marta Giardini, Ruedi Baur.

Plusieurs thèmes, dont le design social, le développement d’accessoires de soleil, le design de packaging, le design de relation, le brand design

1 exposition au Centre Pompidou dans le cadre de la 13ème édition de « Hors-Pistes » en janvier 2018, en tant que représentant des étudiants du Master Design et Innovation pour le projet « Places en relation » initié par l’Institut Civic City.







De 2011 à aujourd'hui, je collabore avec des entreprises implantées en France, dans la gestion de leur contenu internet.

Mon travail consiste à rédiger des articles, transcrire des vidéos, modérer des commentaires sur les réseaux sociaux...

Je veille à la réputation web de mes clients, et ce, en toute indépendance en tant que freelance.

Durant ces 7 années d’expérience, plus de 52.750 fiches produits et plus de 20.000 blog-posts ont été rédigés, plus de 3.000 vidéos transcrites.

Pas moins de 7.000 avis/commentaires modérés quotidiennement.



Mes compétences :

Service clientèle

Solidworks

Rhinocéros 3D

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Adobe Indesign

Design thinking