Marcellin RABIALAHY

Je suis malgache et j’habite à Antananarivo. La majeure partie de mes temps au boulot est consacrée à la rédaction. Je suis employé au Ministère des Affaires Etrangères depuis 2009 après avoir suivi une formation en Administration dans un Institut à caractères publics et nationaux durant deux ans. La rédaction, à travers les correspondances administratives et classiques avec les Représentations Diplomatiques et Consulaires, les différents Institutions et Départements ministériels, tient une partie importante dans mes tâches de tous les jours.

Par ailleurs, j’ai déjà travaillé en qualité de relecteur-correcteur dans une entreprise française de saisie-informatique sise à Antananarivo durant cinq ans et en tant que rédacteur freelance depuis quelques années.

Je suis prêt, à cet égard, à m’intégrer dans des équipes de rédaction freelance, et répondre aux aspects que me demanderont les employeurs.

En réalité, la rédaction était, est et restera éternellement une passion pour moi. J’aimerais m’y impliquer davantage tout en me perfectionnant à des variations de types et de styles. Aussi, donnerai-je le maximum que je peux pour répondre aux attentes des employeurs.

Je vous remercie pour l’attention que vous accorderiez à ma candidature.

Meilleures salutations.



Mes compétences :

-Rédaction de tous les types

-Technicien Supérieur en Commerce International

-Administration publique

- Je peux faire une traduction de l’anglais en fra

-Journalisme