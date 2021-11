Dominique REGERT

J'ai une expérience de nombreuses années dans le domaine des prêts immobiliers et automobiles en tant que conseillère commerciale et assistante commerciale, mais aussi dernièrement dans le domaine des placements financiers et gestion de patrimoine.

Je suis dotée d'un bon relationnel, je suis fiable, volontaire avec un bon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Réalisation de devis

Suivi commercial et administratif

Facturation

Gestion de la relation client

Internet

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel