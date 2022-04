Dominique REGLEY

J’ai plus de 25 ans d'expérience dans l'informatique temps réel embarqué avec de fortes contraintes de temps et de débit de données acquise en développant des drivers en C et en assembleur pilotant divers microcontrôleurs intégrés dans des noyaux temps réel variés utilisant des bus et des protocoles de communication multiples dans des domaines professionnels différents (aéronautique, visionique, télécommunication).



Au cours de ces expériences professionnelles, j'ai appris à prendre en main des projets du cahier des charges à la recette final:

- au niveau du développement (analyse, conception, débuggage, recette et maintenance, gestion de configuration,V&V) dans des environnements normés ou non

- au niveau de la rédaction de diverses documentations techniques conformément à la DO178B

- au niveau des plans de charges logicielles



Je suis à l'écoute du marché pour saisir une "belle" opportunité de carrière.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Windows 9x

X25

Oscilloscopes

Microsoft Windows 2000 Professional

C Programming Language

TCP/IP

Microsoft Windows NT

UDP

Microsoft Windows XP

Ethernet

ADSL

pSos

RNIS

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Visual Studio

JavaScript

HTML

Frame Relay

CVS

C++

Buses

Apache Subversion

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Wi-Fi

UNIX

UMTS

SIP

SHDSL

RTP

NetBios

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio.NET

IP

Helicopters

ECLiPSe

Avionics

Assembler

Linux (formation)