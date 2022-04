Dominique REGNER

Mes activités professionnelles sur 30 ans de carrière sont :



- 6 ans - SAV électronique - Responsable Qualité Client (Japon) = > SATELEC - Groupe Actéon (33)

- 8 ans - Conformité système d'armes - Qualité simulateur pilotage Frégate-sous-marin- == > DCN (16)

- 4 ans - Qualité nouveaux projets - Processus de fabrication électronique == > Leroy-Somer- Agriers (16)

- 12 ans - Management Fournisseurs - Coordinateur Système Management == > LS - Siège Social (16)



Mon profil professionnel est fortement tourné sur le Management et l'expertise Qualité avec un sens fort de l'écoute et de la communication, du Management avancé sur des fonctions transversales avec relation d'équipe à forte créativité.



Pour résumer ma pensée en 3 lignes:

"Une vrai erreur est celle dont on apprend rien "

" La plus belle des procédures ne sert à rien si elle n'est pas appliquée et comprise"

" Toujours chercher à transformer une contrainte en une opportunité"





Mes compétences :

Norme ISO 9001

Gestion de projet

Système de Management

Audit interne

Certification ISO 9001

Documents Q/S/E