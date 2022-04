Danjing GUO

Bonjour à vous,



Récemment diplômée du Master pour l'ingénieur en Qualité et Management des Performances (Rang 2/18) et après une expérience en Affaires Réglementaires dans le domaine des dispositifs médicaux, je cherche un poste dans ce secteur.



Mon master et mes expériences professionnelles m'ont permis d'avoir une bonne connaissance de l'environnement normatif et réglementaire lié aux dispositifs médicaux.



Rigoureuse et dynamique, je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Management de la qualité

Enregistrement de dispositifs médicaux

Communication

Organisation