Sylvain MAVON

Actuellement en poste d'ingénieur recherche et développement chez Schiller Medical qui est un fabriquant et concepteur de Dispositifs Médicaux.

Je travaille dans le domaine des Moniteurs cardiaques et des défibrillateurs. Je suis en charge de la partie Firmware, c'est à dire le logiciel embarqué sur les micro-contrôleurs liée de près à l'électronique. Doté de compétences à la fois en Electronique et en Logiciel, je suis à même de résoudre les problématiques complexes dues aux interfaces entre métiers. Mon travail m'amène également à acquérir des connaissances spécialisées dans le domaine physiologique et dans la mise en oeuvre d'électro-cardiogrammes et de défibrillateurs.



Mon expérience professionnelle se compose de 1an et demi chez Senstronic, où je travaillais sur des détecteurs de proximité pour le secteur industriel. J'étais en charge de la mise au point électronique hardware et software de détecteurs. Avec des missions de gestionnaire de projet et d'expert technique.



J'ai aussi passé 5 ans en’apprentissage chez PSA Peugeot Citroën. J'ai eu plusieurs missions sein du service électronique successivement dans l'entité innovation, puis conception et finalement validation où j'ai pu me constituer une solide expérience de la vie en entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projets

Systèmes embarqués

Programmation

Informatique Industrielle

Informatique

Électronique