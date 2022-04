Sylvain NABON

Spécialisée dans la création de sites internet (web et mobiles) et de supports interactifs, Smart360 propose et développe un large panel de solutions de communication intégrant les procédés les plus novateurs.



Notre maîtrise des nouvelles technologies nous permet par exemple d’intégrer des visites virtuelles aux sites web que nous concevons pour nos clients, ou encore de créer toutes sortes d’objets connectés (équipés des technologies QR Code et NFC « sans contact mobile ») donnant accès aux sites mobiles que nous développons, des cartes de visite aux monuments touristiques, en passant par les emballages produits ou les boutiques.



Smart360.fr



