Jean-François KUEHN

Fort d'un parcours pédagogique en ingénierie informatique et réseaux de communications associé à 5 années d'apprentissage post-bac, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de systèmes d'informations.



• Montée en compétence sur le métier et le système d'information du client

• Etude de ses besoins et restitution à travers de meetings

• Conseils et propositions

• Rédaction de spécifications fonctionnelles

• Pilotage des développements

• Gestion des plannings

• Recette des développements et remontées des anomalies

• Création de reporting Exel

• Accompagnement aux changements, formations d'utilisateurs finaux



Office 2010, c, c + +, css, html, ip, java, mantis, matlab, mysql, ospf, php, postgresql, rip, shell scripting, visio, xml.



Mes compétences :

Base de données

ERP

EUDONET

Expertise informatique

Fatwire

Informatique

Microsoft CRM

Microsoft Sharepoint

MOA

MOE

Selligent

Télécommunications

Télécoms

Gestion de la relation client

JavaScript

Internet

Réseau

Java EE