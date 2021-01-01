Bruno RAGUIN

ECOBA :
des FORMATIONS INTRA / INTER et des PRESTATIONS en MANAGEMENT, SYSTEMES DE MANAGEMENT QSE, OUTILS ET METHODES DE L'AMELIORATION CONTINUE, CSE/CSSCT
Mais également :
USINAGE, TOURNAGE, DECOUPAGE / EMBOUTISSAGE / CAMBRAGE, RECTIFICATION
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Mes compétences :
Formation des membres du CHSCT
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METHODES DE RESOLUTION DE PROBLEMES
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