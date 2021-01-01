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Bruno RAGUIN

DAIX

En résumé

ECOBA :

des FORMATIONS INTRA / INTER et des PRESTATIONS en MANAGEMENT, SYSTEMES DE MANAGEMENT QSE, OUTILS ET METHODES DE L'AMELIORATION CONTINUE, CSE/CSSCT

Mais également :

USINAGE, TOURNAGE, DECOUPAGE / EMBOUTISSAGE / CAMBRAGE, RECTIFICATION

Rendez-vous sur le site d'ECOBA :

https://ecoba-formation-conseil.fr/

Mes compétences :
Formation des membres du CHSCT
Microsoft Word
Microsoft Excel
METHODES DE RESOLUTION DE PROBLEMES
KAIZEN
SUIVI STATISTIQUE DU PROCESS
LEAN MANUFACTURING
QUALIFICATION PRODUIT / PROCESS
R&R QUALIFICATION METROLOGIE
AMDEC / PFMEA et REVERSE PFMEA
ISO 9001 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
ISO 14 001 ENVIRONNEMENT
OHSAS18 001 SECURITE, SANTE, HYGIENE AU TRAVAIL
ANALYSE FONCTIONNELLE et AMDEC PRODUIT
AUDIT QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
IATF 16 949 AUTOMOBILE
ISO 13 485 DISPOSITIFS MEDICAUX
EN 9100 AERONAUTIQUE

Entreprises

  • https://ecoba-formation-conseil.fr - Dirigeant _ Conseiller en formation

    2010 - maintenant Consultez notre site INTERNET : https://ecoba-formation-conseil.fr ou adressez-vos demandes à ecoba_bruno.raguin@sfr.fr

    des FORMATIONS INTRA / INTER et des PRESTATIONS en USINAGE, COMMANDE NUMERIQUE, RECTIFICATION, PRESSE MÉCANIQUE, DAO, MÉTROLOGIE, MÉTALLURGIE, DESSIN INDUSTRIEL, MAINTENANCE

  • https://ecoba-formation-conseil.fr - CONSULTANT ET FORMATEUR EN MANAGEMENT, QUALITE, SECURITE et ENVIRONNEMENT

    2001 - maintenant Consultez notre site INTERNET : https://ecoba-formation-conseil.fr ou adressez-vos demandes à ecoba_bruno.raguin@sfr.fr

    des FORMATIONS INTRA / INTER et des PRESTATIONS en MANAGEMENT, SYSTEMES DE MANAGEMENT QSE, OUTILS ET METHODES DE L'AMELIORATION CONTINUE, CSE/CSSCT

  • BEC - Direction qualité et développement

    1990 - 2001 En charge des systèmes de management de la Qualité, Sécurité et Environnement de 3 sites de production et du développement de transformateurs destinés aux télécommunications et à l'énergie.

  • ALSTHOM - Chef de projet essais

    1986 - 1990 Chef de projet essais à ALSTHOM Belfort : département ferroviaire

  • ALSTHOM - CHEF DE PROJET ESSAI MATERIEL FERROVIAIRE

    Saint Ouen 1986 - 1990 Management d'une équipe de Techniciens en charge de réaliser les essais de locomotives.

Formations

Réseau