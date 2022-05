Vincent FERNANDEZ

Je suis à la recherche d'un CDI dans le domaine de la qualité, idéalement en amélioration continue.



Ma valeur ajoutée est de transformer vos non conformités, écarts, défauts et problématiques en opportunités d'amélioration puis en actions et résultats concret pour une meilleur efficacité et efficience de vos processus et des gains en termes de qualité, de cycle et d'économie.



J'ai un parcourt à dominante mécanique mais je m'épanouis et je suis compétent dans le domaine de l’amélioration continue, l'optimisation et la résolution de problèmes.



Mes compétences :

Mécanique

Gestion de projet

Amélioration continue

AutoCAD

Norme ISO 9001

5S

SolidWorks

8D

Contrôle qualité

Draftsight

Gestion de la qualité

AMDEC/FMEA

Suivi des fournisseurs

Méthode SMED

Relation fournisseurs

Coordination