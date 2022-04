Je mesure 1.80 je pèse 83 kilo je suis monté sur scène pour la 1ere fois il y a 15 ans j'ai suivie une école de one man show puis une école de théâtre classique j'ai enchaîné plusieurs pièces et spectacles les trimarrants, ma colocataire est encore une garce, le bal des couillons quelques rôles au cinéma et pour la télévision je suis quelqu'un de sérieux et motivé, j'étudie toutes propositions de travaille.





