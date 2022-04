Dominique RENARD-BRAZZI

Compétences en :

- conduite du changement / management de l'innovation

- négociation en environnement complexe - gestion de partenariats

- management de la valeur / LEAN manufacturing - LEAN management et LEAN Construction

- management opérationnel et stratégique dans un contexte international (Japon, US, Turquie, Roumanie, Maroc, Inde, Brésil....)



Mes compétences :

Négociation

Management

innovation

Lean

Conduite du changement

Achats