Dominique RENAUD

"L'intuition,

L'intuition ne peut être expliquée scientifiquement car en lui-même, le phénomène est non-scientifique et irrationnel. Le phénomène de l'intuition est irrationnel.



La raison est un effort pour connaître l'inconu et l'intuition est la manifestation de l'inconnaissable. Pénétrer l'inconnaissable est possible, l'expliquer ne l'est pas. Le sentir est possible, l'expliquer ne l'est pas. Plus nous essayons de l'expliquer, plus nous nous enfermons, alors n'essayons pas. Laissons la raison travailler dans son propre domaine, mais rappelons nous sans cesse qu'il existe des niveaux plus profonds. Il y a des raisons plus profondes que la raison ne peut comprendre, des raisons plus élevées, que la raison est incapable de concevoir.



Quand le corps fonctionne spontanément, on appelle cela "instinct".

Quand l'âme fonctionne spontanément, on appelle cela "intuition".

Ils sont semblables et pourtant très éloignés l'un de l'autre.

L'instinc relève du corps - le grossier ;

et l'intuition relève de l'âme - le subtil.

Et entre les deux se trouve le mental, l'expert, qui ne fonctionne jamais spontanément.

Mental signifie connaissances.

Les connaissances ne peuvent jamais être spontannées. L'instinc est plus profond que l'intellect mais l'intuition est supérieure à l'intellect.

Les deux sont au-delà de l'intellect et les deux xont bons..."

OSHO



Mes compétences :

Ressources humaines