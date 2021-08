Dominique RENAULD DORIDANT

Cadre technique polyvalent (électromécanique,automatismes,pneumatique,hydraulique)



Attiré par un poste de technicien itinérant ,montage , mise en service, formation ,assistance production,maintenance curative,préventive,



1/Les Industries agroalimentaires

2/La production d'énergie

3/ le recyclage des déchets



Mobile,pragmatique,rigoureux, j'ai acquis une solide expérience tout au long d'une carrière effectuée dans les secteurs suivants,



-LA MARINE MARCHANDE

Diesel,turbines,propulsion,auxiliaires énergétiques(chaudières,groupes électrogènes,turboalternateur,chaudères vapeur ,compresseur d'air ,traitement combustible ,huile ,chambre froide)

-L'AGROALIMENTAIRE:

-traitement thermique aseptiques, remplisseuses et ligne remplissage automatiques

poches flexibles en Europe et Moyen orient.

-décontamination lumière pulsée (Haute tension) bouchon &pots

-fabrication viande hachée crue et cuite

-LA MAINTENANCE GENERALE et SECURITE dans le secteur

Hospitalier , électricité chauffage ,eau chaude sanitaire,mobilier spécifique

-L'INDUSTRIE

Explosifs civils ,Umfe(UNITES MOBILE FABRICATION EXPLOSIFS) tunnel & carrières

Unité de séchage de boues de station d'épuration

Traitement des produits de curage





Langue de travail ANGLAIS



Mes compétences :

Pneumatique

Mise en service

Mécanique

Électromécanique

Hydraulique

Automatisme