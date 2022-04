Dominique RENAUT

Je suis président d' une association "Kel Toulois" Kel signifiant "les gens" en tamatchéque , dialecte des touaregs de l' est du mali où notre association intervenait iavant les évènements dans un village de Touaregs sédentarisés à Ingouyas autour d' un étang artificiel dans le cadre de l' association " le cercle de Ménaka".

Nous avons du quitter cette région et travaillons maintenant au Burkina Faso dans plusieurs villages de

Brousse vers Sorgou et Sanon pas très loin de la capitale avec l' association "les Puisatiers" ( Les puisatiers.com) qui œuvre depuis environ 15 ans là- bas à la construction d' écoles , collège, maternité, dispensaire et de nombreux forages et installation solaires pour l apport en eau des populations locales et l ' aide au maraîchage.

Notre association organise diverses manifestations pou récolter des fonds et nous associer à leurs projets.

Nous conduisons seul une action "Une lampe pou l' Afrique" pour fournir des lampes solaires à une classe de CM2 de 105 élèves pour les aider à faire leurs devoirs à domicile et limiter les redoublements et améliorer les résultats au CEP et au concours d' entrée en sixième.

nOTRE