Dominique RENAUT

Je suis l’agent commercial de fabricants d’emballages primaires basés en Allemagne, Suisse, Italie et Pologne. Je suis le représentant commercial de ces fabricants, pas un distributeur (donc je ne prends pas de marge sur vos achats que vous gérez en direct avec les fabricants). J’interviens en avant et en après-vente et pour le support technico-commercial. Je communique les prix, je supervise et j’orchestre la relation client pour chaque projet, la logistique, le cahier des charges, la convention qualité, et toutes modalités spéciales.

Aujourd’hui, je gère 140 comptes clients en France et en Suisse Romande et je réalise 5M€ de CA.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Commercial

Conditionnement

Cosmétiques

Directeur commercial

Emballage

Export

Grands comptes

Ingénieur

International

Packaging

Prospection