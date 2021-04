Marc SEBAG

Grande expérience de gestion humaine avec des équipes de ventes de différentes tailles.

Développement des hommes avec pour objectif délivrer le résultat.

Négociateur, enthousiaste et dynamique . j aime travailler en équipe

Mettre en place des réseaux de force de vente de A à Z ,du recrutement à l'opérationnel .

Connaissances des différents postes et métiers

Connaissances des problématiques par catégories ( OTC, Cosmétiques, Matériel médical, Hygiène , Bébé etc..)

Bien introduit dans le milieu de la pharmacie et connu des leaders de la profession



Mes compétences :

Faire du management un art qui mène au résultat

Commercial

Manager

Développement

Directeur des Ventes

volontaire et Enthousiaste

Excellent relationnel

Travail en équipe