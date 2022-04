Dominique RIBAC LÉPINE

Après 24 ans en tant que commerciale dans le secteur des services aux entreprises (propreté, valorisation des matières recyclables), j'ai ressenti le besoin de changer de vie pour faire un métier grâce auquel j'ai le sentiment d'apporter aux autres et de devenir mon propre patron.



Je collabore avec ADSR, spécialiste dans le secteur de la signalisation routière et de l'aménagement urbain et logistique ainsi qu'avec trois partenaires dans le secteur du nettoyage industriel qui se répartissent l’Île de France et le Haut de France.



> Me contacter : dlservices.idf@gmail.com

SITE INTERNET ADSR (Aménagement De Signalisation Routière) : http://www.adsr-idf.com



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Communication

Management