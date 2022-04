Dominique RIBOUCHON

Consultante formatrice indépendante en ingénierie système-logiciel depuis 16 ans, j'effectue des missions de conseil et de formation pour des clients industriels (DCNS, Thales Underwater Systems ...) et pour l’Université de Nice Sophia Antipolis où je suis Maître de Conférences Associé. Mon expertise s'appuie notamment sur 15 ans d’expérience préalables dans des sociétés majeures du développement logiciel (Alcatel Telecom, Digital Equipment, Amadeus).



Mes principaux domaines d'expertise sont les méthodes d'ingénierie système à logiciel prépondérant (Unified Process, ISO/IEC 12207), la conception d'architecture applicative (SOA, UML), l'ingénierie des exigences (UML, Doors, FURPS) ainsi que le gestion de projet itérative et incrémentale (méthodes agiles/Scrum).



J'effectue des prestations de conseil de courte durée à forte valeur ajoutée, telles que le soutien à chef de projet pour l'élaboration de plan de développement, le soutien à responsable qualité et méthode pour l'élaboration et le déploiement de méthodes d'ingénierie système-logiciel ainsi que de l'assistance à maîtrise d'ouvrage.

J'élabore et anime des cursus de formation dans ces mêmes domaines.



Mes compétences :

UML

SOA

MDA

RUP

Méthodes agiles

Conception d'architecture

Gestion de projet

Développement logiciel

Processus d'ingénieirie logicielle

Scrum