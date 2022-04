Dominique RICHARD

Dominique , aprés un long parcours , je suis aujourd'

hui un rescapé de longue maladie ... Mais celà m'a

donné beaucoup de force pour voir qu'il n'y rien de

plus beau que la santé et les vrais amis.........

Cest pourquoi je fais quelques recherche d'anciens

copains avec qui j'ai vécu de bons moments et avec qui j'aimerai prendre contact après toutes ces années passées sans nouvelles ....Je souhaite que si

l'un d'eux me reconnait il n'hésite pas à me contacter ce sera un plaisir immense...

Amitiés sincères à tous DOMINIQUE