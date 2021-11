Dominique RICHARD

Habitué aux environnements complexes et à la gestion d'équipes à distance (pluridisciplinaire/ multi-agences), mon parcours m’a permis de faire monter mes collaborateurs en compétences dans un esprit rigoureux et performant.

C’est à partir de 1996 que ma carrière s’est orientée vers la direction régionale de services aux entreprises.

Depuis 2008, je dirige des missions précises de réorganisation et d'optimisation budgétaire dans des structures à fortes contraintes sociales. J'ai ainsi pu mettre en pratique mes capacités d’analyse et de pilotage dans l’accompagnement du changement.

Un master en management général (2011) au sein de l’ESSEC a approfondi mes compétences dans le fonctionnement des organisations privées, dans les besoins et les articulations du domaine public et du domaine privé.





Mes compétences :

Management opérationnel

Pilotage de la performance

Gestion budgétaire

Collectivités Territoriales

Communication

Organisation

Conduite de projet

Management de transition

Conduite du changement

Collectivités territoriales/ PPP