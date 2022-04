Dans le cadre de ma formation d'ingénieur qui s'est achevée en juin 2011, j'ai mené à terme l'étude et la réorganisation d'une unité de production.



Les outils utilisés: Analyse des flux, SMED, 5S, MARP,indicateurs TRS.

Informatique: PACK-OFFICE, SAP, MSPROJECT,



Mes 19 années d'expérience de chef d'atelier mécanique et ma récente formation d'ingénieur confirment ma fiabilité, mes capacités managériales et d'aptitudes à acquérir et mettre en oeuvre de nouveaux outils.



Aujourd'hui disponible , je recherche un emploi dans le domaine de la production industrielle, la maintenance, ou gestion de projet mécanique.



Email: dominique.rimlinger@sfr.fr



Mes compétences :

GMAO

AMDEC/FMECA

Norme ISO 9001

Plasturgie

Méthode SMED

Production

Kaizen

AutoCAD