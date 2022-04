Dominique RINALDI

Documentaliste et assistant d'expositions pendant plusieurs années en province et Paris ("L'Âme au corps", Grand-Palais 1993), coordinateur de manifestations artistiques (Centenaire de la Biennale de Venise 1995), je suis actuellement directeur artistique chargé de l'ensemble du visuel d'une maison d'édition réputée en sciences humaines. Je réalise les maquettes de la quasi totalité des collections, mais suis également en charge des recherches iconographiques (en relation avec agences, photographes, illustrateurs, graphistes) et de l'organisation et de l'aménagement des stands pour les salons du livre de Paris et Francfort. J'ai gère enfin un studio photo pour la prise de vues de nos auteurs.

Je recherche un poste dans une maison d'édition ou une structure à caractère culturel en vue de faire partager mon expérience dans les différents secteurs de l'édition et de l'art, mais aussi dans l'organisation d'événementiel et la communication.



Mes compétences :

Culture

Édition

Evénementiel