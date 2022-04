Bonjour,



Comptable expérimentée, polyvalente et autonome, je vous propose mes compétences.



Mes diverses expériences professionnelles m'ont données une aisance, une rigueur et un sens de l'analyse indispensable au métier.



Je suis une personne sérieuse, dynamique et motivée. Je sais m’adapter avec sourire et bonne humeur au travail que l’on me confie.



Si ma candidature retient votre attention, je vous propose de nous rencontrer.



Cordialement,



Dominique Risser



Mes compétences :

Comptable