Dominique ROCHE-LAGARDE

Excellente connaissance du secteur industriel: PME et grands groupes internationaux. Missions d'accompagnement des PME .



Stratégie d'Innovation et Conduite du changement : gestion de l'innovation en France et à l'international, lancement de produits, sous-traitance.



Management de projets et d'équipes: animation de réseaux, gestion d'équipes pluridisciplinaires et polyculturelles, développement des compétences.



R&D / Etudes: externalisation, formulation et process, gestion des coûts, respect des règles d'hygiène et du droit alimentaire, nutrition-santé.



Qualité, certifications : gestion d'un service Qualité, mise en place des normes, amélioration continue.



