Anne-Marie BOUTEILLER

Agronome de formation j’exerce depuis 20 ans dans le secteur des produits de grande consommation en agro alimentaire, en PME (Lactalis ; CEMOI) , dans des groupes internationaux (Mars, Coca) et récemment dans un univers coopératif, en B to B et BtoC.



Dans mon expérience multi fonctionnelle j’ai accompagné des changements opérationnels majeurs de la supply chain consécutifs à l’évolution amont des marchés agricoles et aval de consommation ce qui m’a permis de développer des compétences en organisation en management des équipes dans un contexte de mutation.



Aujourd’hui mon savoir faire spécifique en tant que directeur achats consiste en interne à professionnaliser la fonction, en externe engager les fournisseurs pour créer de la valeur durable.

D’un point de vue personnel j’aime les challenges collectifs, en étant passionnée et exigeante au quotidien je transmets à mes équipe l’envie de gagner avec intégrité dans le respect des hommes, de leur environnement et de la parole donnée.



Je recherche actuellement un poste de directeur achats qui me permette de contribuer à un niveau stratégique au succès d’un projet d’entreprise ambitieux.





Mes compétences :

Innovation

Management d'équipe

Management

Négotiation

Change management

Cost reduction

Strategic procurement

Sourcing

Achats internationaux