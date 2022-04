Dominique ROMET

Bien plus qu'un métier : une passion au service de ceux qui entreprennent

J'ai effectué une grande partie de ma carrière professionnelle en cabinet pour intégrer, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant le groupe Thoiry (Array ) afin de prendre la direction de son service comptable et financier.



J'ai partagé au plus près l'aventure exceptionnelle des parcs du groupe et j'ai pu mettre mes talents au service d'un projet ambitieux et motivant.



J'ai apporté une réelle plus-value en restructurant le service puis accompagnant le groupe dans son développement.



J'ai donc acquis une réelle expérience d'entreprise qui est venue compléter celle, déjà relativement importante, acquise en cabinet.



Mes compétences :

Audit

budgets

Sage Accounting Software