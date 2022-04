Dominique ROSE

Après 8 ans de cabinet en normandie, je me suis installé à Marseille pour travailler dans un groupe industriel en tant que Chef Comptable.

Mon évolution interne m'a amené au controle de Gestion et à la responsabilité des approvisionnements et logistique.



De formation Bac + 5, ma sensibilité fut d'abord de l'optimisation fiscale (choix de structure juridique) mais désormais les problématiques qui attire mon attention sont d'ordre économique et organisationnel. La mise en place d'outil d'information permettant la synthèse ou une meilleure productivité pour l'Entreprise ou pour mon service sont mes atouts



Mes compétences :

Anglais

Approvisionnement

Budget

Chine

Contrôle de gestion

DAF

ERP

Italien

Logistique

Optimisation

Production

Reporting