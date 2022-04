Dominique ROUDIL

Actuellement, il est encore temps de profiter d'une réelle opportunité financière pour vos entreprises à l'IS: réaliser, par une opération de portage de parts de SCI à l'IS ou un investissement industriel outre mer, un gain direct sur votre impôt de l'exercice en cours. Appelez nous soit sur mon portable au 0607136698 soit directement au bureau au 0472571570. Il serait trop dommage de rater le coche!!!

Ultramarine: une structure spécialisée dans la sélection et la distribution de produits d'investissement et de défiscalisation en France et en Outremer. Des produits de CGP pour des CGP. C'est parce que nous ne trouvions pas les produits que nous cherchions pour nos propres clients que nous avons créé notre propre structure de distribution.



Mes compétences :

Un seul conseil à la fois et de préférence le meil

Vous accompagner et vous assister dans la reorgani

Etre à vos côtés pour optimiser votre fiscalité, t

Vous avez un projet? Contactez moi et nous verrons