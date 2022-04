Dominique Rousseau est né à Paris (12e), le 17 septembre 1954. Il fait des études de Cinéma à Vincennes (Paris VIII) et une formation de comédien au théâtre des Athévains. Animateur pour enfants de quartiers à Suresnes (Hts de Seine), il se produit également comme musicien de Jazz.

Premières publications professionnelles en 1978 dans BD Hebdo, puis Charlie Mensuel…

Ensuite chez Dargaud, il dessine la série CONDOR sur des textes de Jean-Pierre Autheman dans Charlie Mensuel, Pilote-Charlie, Pilote, et Okapi. Pour les enfants, a collaboré régulièrement à la revue Je Bouquine en adaptant des œuvres littéraires et a illustré notamment Le secret des Incas, un roman de Claude Michelet. Il anime depuis plus de trente ans des ateliers pour enfants et adultes et des stages autour de la Bande dessinée : écriture/mise en scène/dessin. Intervient en milieu scolaire : primaire, collège, lycée, LEP et également en pédopsychiatrie. Il est aussi conférencier et dessinateur de Presse pour La Provence.

Derniers ouvrages :

- La Dernière Prophétie - Tome 5 : « La foudre et la croix » Scénario de Gilles Chaillet, Editions Glénat.

Vient de paraître : Série VASCO – Tome 25 : « Les Enfants du Vésuve », Scénario de Gilles Chaillet, Editions Le Lombard. À paraître : « La cité ensevelie ».



Prochaines dédicaces en 2015 :

21-22 mars : Salon du Livre de Paris

28-29 mars : Festival de Dunkerque

11-12 avril : Festival de Bois-Colombes

29-30 août : Festival de Conches



Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !