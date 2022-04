Dominique ROUSSEAU

UNE EXPERTISE DE VINGT ANS A L’INTERNATIONAL :



* Stratégie et Gouvernance du Système d’Information



* Management d’équipes multiculturelles et de projets techniques complexes



* Maîtrise des risques et politique de sécurité informatique



* Anglais courant





Mes compétences :

Systèmes d'information

DSI

Consultant

CRM

Gouvernance